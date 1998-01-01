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فيديو.. جزيرة فائقة الترف مخصصة للنساء فقط

الإثنين 26 فبراير 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جزيرة فائقة الترف مخصصة للنساء فقط



وكالات / سما /

قامت سيدة الأعمال الأمريكية، كريستينا روث، بتدشين مشروعها “SuperShe” وهو عبارة عن جزيرة فائقة الترف مخصصة للنساء فقط تقع على الساحل الفلندي، ويحظر دخول الرجال إليها.

وجاءت تسمية الجزيرة “SuperShe” نسبة لاسم مجموعة شبكات نسائية أسستها من قبل، ومن المتوقع أن تفتتح الجزيرة الصيف المقبل. حسب صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت روث “إن فكرة الجزيرة جاءتها بعدما وجدت مضايقات الرجال للإناث في العطلات الصيفية، مشيرة إلى أن الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8.4 فدان وستركز على الصحة والجمال والعناية بالجسم والبشرة.

وستضم الجزيرة عشرات المقصورات على الشاطئ، كما سيتوافر جلسات يوغا ودورات لياقة بدنية فضلاً عن دروس بالطبخ.

#جزيرة #النساء

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