الوفد الأمني المصري يواصل لقاءاته بغزة ويلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

غزة / سما /

واصل الوفد الأمني المصري، لليوم الثاني على التوالي، لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينهم وزراء في حكومة التوافق، وذلك لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد بمدير عام المعابر والحدود، نظمي مهنا من اجل التوصل الى الية جديدة لعمل معبر رفح الحدودي لاعادة فتحه بشكل طبيعي.

والتقى الوفد أمس بوزير المواصلات سميح طبيلة، قبل أن يلتقي يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك لبحث الملفات المتعثرة بشأن تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، ومنها ملفات الجباية والضرائب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء وغيرها.

كما التقى الوفد اليوم بوزير الثقافة إيهاب بسيسو، ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة بشكل منفصل.

ومن المتوقع أن يواصل الوفد لقاءاته مع كل وزير لوحده لمتابعة المعيقات التي تواجه كل واحد منهما على جهة والعمل على حلها.

وتتواصل اللقاءات للوفد المصري تزامنا مع وصول مزيد من المسؤولين الحكوميين من رام الله إلى قطاع غزة، آخرهم ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد.