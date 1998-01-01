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هدية تقتل عريسا يوم زفافه!

الإثنين 26 فبراير 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدية تقتل عريسا يوم زفافه!



غرائب و عجائب

لقي شاب في الهند مصرعه، إثر انفجار طرد وصله ضمن الهدايا التي تلقاها احتفالا بزواجه.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، أصيبت الزوجة بجراح نقلت على إثرها للمستشفى.

وكشفت التحريات أن الطرد كان به قنبلة مصممة للانفجار عند فتحه، ولم يكن الطرد يحتوي على اسم المرسل أو عنوانه.

وأسفر الانفجار عن مقتل جدة العريس أيضا، كما تعاني الزوجة من وضع صحي غير مستقر.

ولم تكتشف الشرطة إلى الآن الدوافع خلف الجريمة، إلا أنها ترجح أن يكون الجاني من أبناء المنطقة.لقي شاب في الهند مصرعه، إثر انفجار طرد وصله ضمن الهدايا التي تلقاها احتفالا بزواجه.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، أصيبت الزوجة بجراح نقلت على إثرها للمستشفى.

وكشفت التحريات أن الطرد كان به قنبلة مصممة للانفجار عند فتحه، ولم يكن الطرد يحتوي على اسم المرسل أو عنوانه.

وأسفر الانفجار عن مقتل جدة العريس أيضا، كما تعاني الزوجة من وضع صحي غير مستقر.

ولم تكتشف الشرطة إلى الآن الدوافع خلف الجريمة، إلا أنها ترجح أن يكون الجاني من أبناء المنطقة.

#هدية #يوم زفاف

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