حقيقة العثور رأس فتاة يابانية في حقيبة أمريكي!

غرائب و عجائب

اعتقلت الشرطة اليابانية سائحا أمريكيا عثر بحوزته على رأس سيدة يابانية داخل حقيبة في مسكن استأجره.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يابان تايمز"، شوهدت السيدة صاحبة الرأس المقطوعة آخر مرة خلال تسجيلات كاميرات المراقبة وهي تسير مع المتهم الأمريكي.

ونفى المتهم أي صلة له بالجريمة، على الرغم من تأكيدات شهود رؤيتهم له وهو يحمل حقيبة كبيرة خارج المبنى الذي كان يقيم فيه، يشتبه بأن بها باقي الجسد.

وأشار أصدقاء للضحية إلى أنها أخطرتهم في وقت سابق بأنها ستذهب لزيارة رجل أمريكي تعرفت عليه عبر الإنترنت.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن أسرة الفتاة صاحبة الـ27 عاما، أبلغت عن فقدها منذ فترة.

ونقلت كاميرات المراقبة حول منزل الرجل، دخول السيدة لمسكنه عدة مرات، قبل أن ترصد خروجه الرجل بمفرده وهو يحمل حقيبة كبيرة.

وكان المواطن الأمريكي قد وصل سائحا لمدينة أوساكا اليابانية في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما أكدت السلطات عدم تمكنها من العثور على بقية الجثة إلى الآن.