الفتاة القصيرة تجذب الرجال أكثر

وكالات / سما /

المرأة دليل واضح علي أنوثتها، سواء أكانت قصيرة أو طويلة فهي غالباً ما تميل إلي الرجل الطويل باعتباره أكثر جاذبية وأكثر تأثيراً، أما بالنسبة للرجال فهم بصفة عامة يفضلون الارتباط بامرأة قصيرة القامة لمميزات كثيرة منها:

1- المرأة قصيرة القامة تكون نسبة الخصوبة والإنجاب لديها أكثر من المرأة الأطول بسبب تأخير مواعيد ازدهار الخصوبة وتطورها لديها.

2- المرأة القصيرة تصل إلى مرحلة البلوغ بعد مرحلة الطفولة بوقت أقصر من المرأة الطويلة التي تستنفد كل طاقتها في النمو البدني.

3- كما أكّدت دراسة بريطانية أن المرأة قصيرة القامة، تعتبر أكثر جاذبية وأنوثة من غيرها، بنظر الرجال، موضحةً أن اللواتي تتراوح أطوالهن بين 151 و155 سنتيمتراً، يكّن أكثر ميلاً للزواج والإنجاب، والسبب في ذلك يرجع إلى أن التكوين الجسماني للمرأة القصيرة يعطي الرجل شعوراً بالقدرة على السيطرة.

4- "إن المرأة القصيرة تتمتع بجاذبية أكبر عند الرجل، كما أنها توفر للرجل حالة من الإشباع في العلاقة الحميمة بشكل متميز ومتوازن عن المرأة الطويلة، كذلك تتمتع المرأة القصيرة بخصوبة أكبر عن الطويلة في الإنجاب والولادة

5- لذلك فقد تواجه المرأة الطويلة فرصاً أقل في الحصول على خيارات أوسع من الرجال لأن الصورة المستقرة في أذهان كثير من الرجال، حسبما أشار الباحثون، أن المرأة يجب أن تكون أقل حجماً من الرجل وربما يعود ذلك للشعور بالسيطرة عليها وبأنه أقوى جسدياً وحتى لو أعجبته الفتاة الطويلة إلا أنه يرغب دائماً في الفتاة الأقل منه حجماً لأنه يشعر بأنه يحتويها.

6- والفارق في الطول بين الرجل والمرأة يمثل أحياناً عقدة للرجال الذين يرتبطون بفتيات أطول منهم ونفس العقدة النفسية تجدها لدى المرأة المتزوجة من رجل أقل منها طولاً مما يحرمها من ارتداء الكعب العالي كما أنها قد تخجل عندما يصطحبها زوجها إلى مناسبة فتبدو أكبر منه حجماً، فالمرأة ترغب دائماً أن تظل صغيرة ومدللة لدى زوجها ونفس الرغبة تجدها لدى الرجال الذين في أغلب الأحوال يفضلون أن تكون الزوجة أصغر منهم حجماً.

وقد أفادت دراسة أمريكية حديثة أن طول قامة المرأة يزيد من احتمالات ولادة التوائم. وقد أشار «جاري شثينمان» وهو دكتور نساء وتوليد في المركز الطبي في نيويورك بأن السبب يرجع إلى وجود بروتين يفرزه الكبد يستجيب لهرمون النمو الذي يرفع من حساسية المبيضين لهرمون منشط يؤدي إلى زيادة إنتاج البويضات وبالتالي إنجاب التوائم.

وإنه كلما قصرت قامة المرأة انخفضت معدلات إنتاج هذا البروتين.

ويذكر أن النساء اللواتي يتناولن منتجات حيوانية وبخاصة منتجات الألبان يرتفع لديهن احتمالات إنجاب التوائم بنسبة خمسة أضعاف لأن الأبقار تنتج عامل النمو الذي يشبه الأنسولين استجابة لهرمونات النمو وتفرزه في الدم وينتقل البروتين بذلك إلى اللبن، وهذا ما أوضحه الباحثون من خلال دراسة أجريت في الجامعة البريطانية المفتوحة