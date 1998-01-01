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"أم بدر" تكشف حقيقة إجرائها لعمليات تجميل!

الإثنين 26 فبراير 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أم بدر" تكشف حقيقة إجرائها لعمليات تجميل!



عالم الفن

عقبت الممثلة السورية شكران مرتجى حولها خضوعها لعمليات تجميلية في وجهها، ونشرت رسالة وصورة في حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، موضحة أنها ألغت خاصية التعليق على منشوراتها بسبب هذا الأمر.

وقالت نافية إجرائها لأي عملية تجميلية: "هي الصورة خصيصاً للي بيفكروني عاملة مليار عملية. في شي اسمه فوتوسيشن، يعني تصوير احترافي فيه زوايا ومكياج ولقطات وفوتوشوب لضرورة جودة الصورة".

وأضافت : "هي صورة موبايل، يارب أخلص بقى من شو عاملة بحالك، مع انه مو غلط. ولعييييييه بعد كل صورة بدي اشرح قصة حياة الصورة. شكررراً للمتفهمين. آخر مره بشرح ورح صير نزل صوري مع منع التعليق الحلو والبشع لانه يملل من البعض".

يُذكر ان مرتجى تشارك في الموسم الحالي في بطولة مسلسل "الواق واق"، من تأليف ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو، ويضم الممثلين باسم ياخور، ورشيد عساف، ومرام علي، وجرجس جبارة، وحسين عباس، ونانسي خوري، ورواد عليو، وطلال الجردي، وأنس طيارة، ووائل زيدان، وشادي الصفدي، وأحمد الأحمد، وجمال العلي، وآخرين.



شكران

#أم بدر #عمليات تجميل

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