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هل فقد حسن حسني القدرة على المشي؟

الإثنين 26 فبراير 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل فقد حسن حسني القدرة على المشي؟



وكالات / سما /

من المعروف أن الفنان حسن حسني، قد بات بطلا لمعظم أفلام الشباب الكوميدية في السنوات العشر الأخيرة، وهي الظاهرة التي بررها هو بقوله: "في عام 1982 منحني الفنان القدير عماد حمدي فرصة الظهور معه في فيلم سواق الاتوبيس في دور مؤثر بالفيلم يكاد يكون المحرك الأساسي للأحداث، في الوقت الذي كانت فيه مشاهد هذا الفنان العظيم لاتتجاوز أصابع اليد، فلماذا لا أفعل أنا الآن ما فعله معي أساتذة الفن العظام ".

حسني ظهرمؤخراً في حفل بصحة جيدة، إلا أن ملامح الزمن ظهرت بشكل كبير على وجهه، كما أنه استند على أحد الأشخاص في تحركاته، وظهر في أكثر من صورة وهو جالسا على أحد الكراسي خلال الحفل ليستريح خلال متابعته باقي تكريمات النجوم.
 

#حسن حسني

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