إصدار أندرويد الجديد سيعزز خصوصية المستخدمين

وكالات / سما /

أشار منتدى مطوري أندرويد "أكس دي أي دفلوبرز" إلى أن الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة غوغل أندرويد سيعمل على تقييد وصول التطبيقات-العاملة في الخلفية-إلى الميكروفون والكاميرا، من أجل تعزيز خصوصية المستخدم وحماية بياناته من البرامج المتطفلة.

ويتيح الإصدار الحالي من غوغل أندرويد إمكانية الموافقة على استعمال الميكروفون والكاميرا أو رفضها بشكل إجمالي، ولا تتوفر ميزة الضبط الدقيق لهذه الوظيفة، مثل الموافقة على إمكانية وصول التطبيقات إلى الميكروفون والكاميرا عندما تكون فعالة فقط.

وبات يُمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات للتحقق من الأذونات الممنوحة للتطبيقات بدءا من إصدار أندرويد في نسخته السادسة.

كما أن الإصدار الجديد -وهو الإصدار التاسع-سيمكّن المستخدم تحت بند "التطبيقات" أو "أذونات التطبيقات" من منح حقوق الوصول للتطبيقات أو حظرها، وسوف يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الإصدار التاسع الجديد لنظام غوغل أندرويد خلال مؤتمر المطورين المزمع عقده في مارس المقبل.