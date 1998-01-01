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المنتخب النسوي يشارك في بطولة ودية بالجزائر

الإثنين 26 فبراير 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب النسوي يشارك في بطولة ودية بالجزائر



رام الله / سما /

غادرت بعثة منتخبنا النسوي لخماسي كرة القدم، مساء الأحد، أرض الوطن متوجهةً إلى العاصمة الجزائرية، وذلك للمشاركة في بطولة خماسي كرة القدم الودية بنسختها الأولى، والتي ينظمها فريق إقبو النسوي الجزائري، احتفالا بيوم المرأة العالمي.

وستقام البطولة خلال الفترة من 26 فبراير الجاري ولغاية 2 مارس المقبل، بمشاركة 7 أندية نسوية من الجزائر، وفريق الرابطة التونسية، وفريق نسوي فرنسي، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني لخماسي كرة القدم.

وتتكون بعثة منتخبنا النسوي من الطاقم الإداري والفني: يوسف زغلول المدير الإداري، رماح محمود المدير الفني، وزينة الخطيب أخصائية العلاج الطبيعي، فيما ضمت قائمة اللاعبات عشرة لاعبات: أية خطاب، تيماء قطامش، تالين حالته، شادن أبو الزلف، ميار بنوره، سرين غطاس، يارا الخطيب، دارين قمصيه، نور عليان، بهية شاهين.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات التي أقيمت بالفترة الماضية في صالة ماجد أسعد بالبيرة، على رفع منسوب اللياقة البدنية، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التكتيكي الخماسي من حيث طريقة اللعب الهجومي والدفاعي .

#المنتخب النسوي #ودية

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