صحيفة كاتالونية تتوقع انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود فرصة كبيرة لانتقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانفصل ليفاندوفسكي عن وكيل أعماله سيزاري كوتشارسكي قبل بضع أيام وبدأ العمل مع الوكيل الشهير بيني زاهافي، وهو ما اعتبرته الصحافة خطوة من المهاجم البولندي لكي يرحل عن النادي البافاري من أجل خوض اختبار جديد بنهاية مسيرته الاحترافية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تغيير ليفاندوفسكي لوكيل أعماله يفتح أمامه العديد من الخيارات كون بيني زاهافي يملك علاقة جيدة مع معظم الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد، باريس سان جيرمان، آرسنال وتشيلسي.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان هما أكثر ناديان لديهما رغبة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي، حيث ارتبط بالانتقال إليهما في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية.

لكن في الوقت ذاته، أكدت الصحيفة الموالية لبرشلونة على أن ريال مدريد يضع هاري كين مهاجم توتنهام كهدف أول لتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم القادم، وفي حال فشله في حسم الصفقة، سوف يتجه لليفاندوفسكي الذي اقترب من بلوغ عامه 30.