جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موراتا يسجل أسوأ أرقامه مع تشيلسي

الإثنين 26 فبراير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا يسجل أسوأ أرقامه مع تشيلسي



وكالات / سما /

يمر ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي, بأسوأ فتراته منذ انضمامه لـ"البلوز" الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وفشل موراتا في هز شباك مانشستر يونايتد (1-2)، ليكمل المباراة العاشرة على التوالي دون تسجيل أي هدف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أن المهاجم لم يتمكن من الوصول للشباك منذ هدفه في مرمى برايتون يوم 26 ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت "ماركا" أنه منذ عودة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق من الإصابة ثم الإيقاف، فشل في التسجيل خلال 5 مباريات بالدوري، و3 بالكأس, ومباراة بكأس الرابطة، بالإضافة لمباراة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت أطول فترة لم يصل فيها موراتا للشباك, بموسم 2015-2016, عندما كان في صفوف "اليوفي" (20 مباراة متتالية).

يشار إلى أن موراتا أحرز 12 هدفا مع تشيلسي هذا الموسم خلال 35 مباراة.

#موراتا #تشيلسي

أخبار ذات صلة

morata

تشيلسي يستعيد موراتا قبل مواجهة روما

hk

هاري كين يواصل أرقامه التهديفية المرعبة في 2017

يوفنتوس: إصابة موراتا غير مقلقة

thumb

مستقبل موراتا غير مبشر مع البلوز

نيمار يحث ناديه على التعاقد مع موراتا

موراتا يضع بنزيمة في ورطة أمام زيدان!

الأكثر قراءة اليوم

ديختر يكشف تفاصيل مثيرة عن فترة عمله في غزة وعن الملف الذي اغلقه مع الشيخ ياسين

رضوان: الجانب المصري يوافق على استمرار فتح معبر رفح

الوفد المصري يلتقي "السنوار" لبحث آليات المصالحة بغزة

سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس الأمن

إسرائيل تزعم :سقوط الطائرة الإسرائيلية كان "خطأ مهنيا"

باحث سعودي: على حماس أن تختار إما خندق السلام مع إسرائيل أو خندق إيران

سلطات الاحتلال تغلق الضفة ومعابر غزة لأربعة أيام

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد - ارشيف

الثانية خلال اسبوعين .. عزام الاحمد يصل العاصمة المصرية القاهرة

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يواصل لقاءاته بغزة ويلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

الاسير حسن سلامة

الحلقة الثانية.. تفاصيل تنشرها القسام لأول مرة عن "الثأر المقدس"

مصادر غربية : تفاصيل مرعبة في "صفقة القرن" حول مستقبل غزة

الاتصالات الفلسطينية