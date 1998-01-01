موراتا يسجل أسوأ أرقامه مع تشيلسي

وكالات / سما /

يمر ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي, بأسوأ فتراته منذ انضمامه لـ"البلوز" الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وفشل موراتا في هز شباك مانشستر يونايتد (1-2)، ليكمل المباراة العاشرة على التوالي دون تسجيل أي هدف.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية, أن المهاجم لم يتمكن من الوصول للشباك منذ هدفه في مرمى برايتون يوم 26 ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت "ماركا" أنه منذ عودة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق من الإصابة ثم الإيقاف، فشل في التسجيل خلال 5 مباريات بالدوري، و3 بالكأس, ومباراة بكأس الرابطة، بالإضافة لمباراة بدوري أبطال أوروبا.

وكانت أطول فترة لم يصل فيها موراتا للشباك, بموسم 2015-2016, عندما كان في صفوف "اليوفي" (20 مباراة متتالية).

يشار إلى أن موراتا أحرز 12 هدفا مع تشيلسي هذا الموسم خلال 35 مباراة.