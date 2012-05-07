جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تزعم :سقوط الطائرة الإسرائيلية كان "خطأ مهنيا"

الإثنين 26 فبراير 2018 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزعم :سقوط الطائرة الإسرائيلية كان "خطأ مهنيا"



القدس / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، ان نتائج التحقيق بشأن إسقاط طائرة عسكرية خلال تنفيذ هجوم على هدف في سوريا، في وقت سابق من شهر شباط الجاري تشير الى إن "خطأ مهنيا" من جانب طاقم الطائرة، كان وراء إصابة الطائرة وتحطمها، وأن الطاقم "لم يتبع الإجراء المتبع أثناء التعرض لنيران العدو".

وأضاف أن الطاقم اختار إكمال المهمة، ولم يدافع عن نفسه بشكل كاف. وقع الحادث في 10 شباط، بعد تسلل طائرة إيرانية دون طيار من الأجواء السورية إلى المجال الجوى الإسرائيلي.

وأسقطت إسرائيل الطائرة الإيرانية، ثم شنت هجوما على ما قالت إنه مركز قيادة إيراني في سوريا، فيما تعرضت الطائرة الإسرائيلية لنيران مضادة للطائرات، نتج عنها إصابة الطائرة، فيما قفز الطاقم في الجولان المحتل. وردت إسرائيل بتدمير المواقع السورية المضادة للطائرات.

#إسرائيل

أخبار ذات صلة

العاهل السعودي ونتنياهو

هارتس تزعم: عمل " قذر " تريد السعودية أن تقوم به إسرائيل ..وما علاقة المصالحة ؟

ليس مهنيا/بقلم: عاموس جلبوع/معاريف 7/5/2012

ليس مهنيا/بقلم: عاموس جلبوع/معاريف 7/5/2012

اسرائيل- ارشيف

"واللا" العبري: رؤساء الوزراء في إسرائيل .. "فاسدون" على مر التاريخ"

قصف غزة -ارشيفية

سقوط صاروخين في "اشكول" وجيش الاحتلال يحمل حماس المسؤولية و يقصف غزة

بوتين

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

إسرائيل تعتبر تصريح ترامب عن السلام "مفاجأة ثقيلة" و"تغيير في الاتجاه"!

الأكثر قراءة اليوم

ديختر يكشف تفاصيل مثيرة عن فترة عمله في غزة وعن الملف الذي اغلقه مع الشيخ ياسين

رضوان: الجانب المصري يوافق على استمرار فتح معبر رفح

الوفد المصري يلتقي "السنوار" لبحث آليات المصالحة بغزة

سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس الأمن

إسرائيل تزعم :سقوط الطائرة الإسرائيلية كان "خطأ مهنيا"

باحث سعودي: على حماس أن تختار إما خندق السلام مع إسرائيل أو خندق إيران

سلطات الاحتلال تغلق الضفة ومعابر غزة لأربعة أيام

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد - ارشيف

الثانية خلال اسبوعين .. عزام الاحمد يصل العاصمة المصرية القاهرة

وفد حماس في القاهرة

الجزيرة : هذا ما يجري مع وفد حماس بالقاهرة

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يواصل لقاءاته بغزة ويلتقي مدير المعابر لوضع آلية لعمل معبر رفح

الاسير حسن سلامة

الحلقة الثانية.. تفاصيل تنشرها القسام لأول مرة عن "الثأر المقدس"

مصادر غربية : تفاصيل مرعبة في "صفقة القرن" حول مستقبل غزة

الاتصالات الفلسطينية