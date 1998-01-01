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فيديو.. جوارديولا "السيتي" يحقق أول ألقابه على حساب آرسنال

الأحد 25 فبراير 2018 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جوارديولا "السيتي" يحقق أول ألقابه على حساب آرسنال



وكالات / سما /

ظفر مانشستر سيتي بأول ألقابه في عهد بيب جوراديولا عندما انتصر على حساب آرسنال بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

استغل سيرجيو أجويرو خطأ دفاعي ساذج من موستافي لينفرد بحارس آرسنال أوسبينا ويضعها من فوقه معلناً تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وأهدر بيير إمريك أوباميانج فرصة محققة كادت أن تعطي آرسنال الأفضلية في الشوط الأول، ولكن من يضيع يجب أن يستقبل خاصة وأن الخصم هو مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على كل شيء في الملعب وكأن آرسنال لم يخرج من غرفة تغيير الملابس، وترجم فينسنت كومباني سيطرة الفريق المطلقة بهدف ثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

واختتم دافيد سيلفا ثلاثية مانشستر سيتي بعد تسجيل هدف مميز في الدقيقة 65 في ليلة لن ينساها عشاق السكاي بلوز.

 

هذا الفوز منح بيب جوارديولا أول ألقابه في الكرة الإنجليزية ولن يكون الأخير فمعجزة ففقط هي التي ستمنعه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو المقبل.

#مانشستر سيتي #ارسنال

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