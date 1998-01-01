رضوان: الجانب المصري يوافق على استمرار فتح معبر رفح

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان ان الجانب المصري وافق على ان يبقى معبر رفح مفتوحا لادخال البضائع حتى لو كان مغلقا في وجه الافراد.

ووعدت مصر باستمرار فتح معبر رفح امام ادخال البضائع. ويقول رضوان" مصر تقول ان هذه الخطوة هي بالتنسيق مع السلطة...واكدوا على كسر الحصار في الجانب الانساني, مصر استعدت وبدات تدخل البضائع بالفعل ".

واضاف رضوان لقناة الميادين ": وفد الحركة المتواجد في القاهرة بحث والجانب المصري ملف العلاقات الثنائية وتطوير لصالح البلدين وضبط الحدود المصرية الفلسطينية".

كما بحث الجانبان الملف السياسي خاصة بعد قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس . فقد اكد المصريون وفق رضوان رفضهم لما سمي بصفقة القرن ورفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين ورفض اي تبادل للاراضي والتاكيد على السيادة المصرية في اي حل مستقبلي".

ويتواجد وفد مصري في غزة لبحث تحريك ملف المصالحة المجمد. وقال رضوان " نحن سنذلل اي عقبات خاصة اننا نفذنا ما طلب منا فقد سلمنا المعابر والوزرات لكن حكومة الحمد الله ترفض حل اي ملف خاصة الموظفين والكهرباء ".

اما فيما يتعلق بقاء وفد حماس وفريق القيادي محمد دحلان في القاهرة. قال رضوان اللقاءات كانت في الجانب الانساني لمساعدة الناس واي انسان يريد ان يخفف عن شعبنا فالباب مفتوح له".