الوفد المصري يلتقي "السنوار" لبحث آليات المصالحة بغزة

غزة / سما /

التقى الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل والقنصل العام خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج مساء الاثنين، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيي السنوار لبحث آليات المصالحة.

وقالت مصادر رسمية إن اللقاء الذي جمع الوفد الأمني مع رئيس حركة "حماس" عقد في مقر إقامته الأخير في غزة.

يذكر أن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل بعد ظهر اليوم الأحد، لقطاع غزة عن طريق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

ومن أهم مهام الوفد في غزة، متابعة تمكين الحكومة على أرض الواقع والعمل على تذليل كافة العبقات التي تقف في وجه طريق المصالحة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة مشتركة برئاسة رامي الحمد الله يوم الثلاثاء القادم بين الضفة وغزة عبر الفيديو كونفرنس.