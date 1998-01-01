الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر موقع للتواصل الاجتماعي في جنين

جنين / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات قضية تهديد عبر موقع للتواصل الاجتماعي في جنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان المحافظة لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول ورود رسائل تهديد وسب وشتم لها عبر تطبيق (الواتس أب).

وأضاف البيان أنه بجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بمواطنة من سكان محافظة جنين، وباستدعائها وسماع أقوالها أفادت بقيامها بذلك لوجود خلافات شخصية بينهما وتم ضبط الجهاز الخليوي الذي استخدمته في إرسال الرسائل المذكورة.

وأكد البيان أنه تم إحالة المشتبه بها والمضبوطات إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقها أصولاً.