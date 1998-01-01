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العليا للعشائر تنظم مهرجان الوفاء للأوفياء وتأبن ثلاثة من رجالها شمال غزة

الأحد 25 فبراير 2018 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، السبت، مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا، تحت عنوان (مهرجان الوفاء للأوفياء) في محافظة شمال قطاع غزة؛ بحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية. وتخلل الحفل تأبين الهيئة العليا لشؤون العشائر كل من: المرحوم مصباح الكفارنة، المختار أحمد عبد الله الجمل، المختار الدكتور انور عكاشة، الذين وافتهم المنية الشهر الماضي.

ورحب المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة عاكف المصري بالحضور؛ قائلاً : "محافظة الشمال فقدت ثلاثة كواكب من خيرة رجالها في شهر واحد، وهذا المهرجان يأتي وفائًا لهم، لما قدموه من جهد وعطاء لا محدود". وأضاف المصري : "ونحن نؤبن هذه القامات الوطنية والاجتماعية الكبيرة نعيش، سنوات قاسية ومريرة للأسف الشديد، على كافة الصُعد: "السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، ليس واحدة أفضل من الأخرى"؛ داعيًا طرفي الاتفاق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ مشيرًا إلى أن شعبنا الفلسطيني لن يصمت طويلاً.

بدوره، ألقى محافظ الشمال صلاح أبو وردة كلم الرئيس محمود عباس؛ مقدمًا الشكر خلالها للهيئة العليا لشؤون العشائر على هذه المبادرة الوطنية والوفاء لرجال واصلوا الليل بالنهار لخدمة أهلهم، وإصلاح ذات البين، متوقفًا عند العديد من المواقف للمرحومين الثلاثة.

من ناحيته، قال المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر أبو سلمان المغني: إنّ "الهيئة العليا لشؤون العشائر وشعبنا الفلسطيني خسر ثلاثة من خيرة الرجال؛ مؤكدًا مضي الهيئة على دربهم في الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي. وبين المغني أن الهيئة العليا لشؤون العشائر هي الذراع الاجتماعي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، كما أنها تمثل جميع الأطياف الاجتماعية والسياسية، وتقف على مسافة واحدة من جميع أبناء شعبنا.

من جانبه، حيا عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير صلاح أبو ركبة خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية، الهيئة العليا لشؤون العشائر؛ مُشيدًا بدورها الوطني والاجتماعي، الذي جعلها محط ثقة القوى الوطنية والإسلامية. أما، خطيب المسجد الاقصى الشيخ يوسف سلامة، توجه بالشكر للهيئة العليا لشؤون العشائر على ما تقوم به من دور بارز في الحفاظ على اللحمة الداخلية وعلى دورها الوطني والاجتماعي. ودعا سلامة جماهير شعبنا إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الوطنية والقدس العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية.

وفي ختام المهرجان ألقى معين الكفارنة كلمة العائلات الثلاثة الكفارنة والجمل وعكاشة وقدم الشكر الجزيل للهيئة العليا لشؤون العشائر على هذه اللفتة النبيلة. وقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر دروع للعلائلات الثلاثة؛ كما قدمت العائلات الثلاثة دروع للهيئة؛ فيما قدمت الهيئة العليا درع تكريم لرجل الأعمال ياسين المصري صاحب صالة زهر الحنون الذي استضاف المهرجان.

#العشائر

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