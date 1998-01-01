جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشعل: لولا المتواطئين لما تجرأ ترامب على قرار نقل السفارة

الأحد 25 فبراير 2018 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: لولا المتواطئين لما تجرأ ترامب على قرار نقل السفارة



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يكن ليجرؤ على اعترافه الخطير بحق القدس المحتلة لولاء المتواطئين".

وقال مشعل خلال لقاء مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية بمدينة إسطنبول إن "هؤلاء المفرطين بالقدس ثلة معزولة وليسوا كل الأمة وهم على قارعة الطريق لكن الأمة حقيقة أنتم ونحن وغضبة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي حشد الأمة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي خلف القدس".

وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على "صفقة القرن" و "مشاريع تصفية القضية الفلسطينية" وتحمل مسؤولية الدفاع عن القدس وحق العودة وتجزئة الأرض بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

ووصف مشعل قرار ترامب نقل السفارة إلى القدس المحتلة بأنه "إمعان في الجريمة واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين" لافتا إلى أن اختيار 14 من أيار/مايو لإصدار القرار مستفز كونه ذكرى نكبة فلسطين عام 1948.

وأضاف: "نقول لترامب ونتنياهو القدس عصبنا الحي نخوض من أجلها معركة حتى ندحر الاحتلال وهذا هو التحدي".

وعلى صعيد مواجهة قرار ترامب دعا مشعل إلى خطوات عملية لتجديد الغضب الشعبي وتنظيمه ليبقى متواصلا وتابع: "وأريد من الشعب التركي أن يعد نفسه للنزول إلى الأرض في القدس".

ودعا إلى ضرورة إقامة مشاريع اقتصادية تركية تعزز صمود أهالي القدس في ظل العدوان المتواصل على المدينة كذلك دعا إلى اسعاف قطاع غزة المحاصر بشكل عاجل بما يحتاجه من مساعدات.

#مشعل #ترامب #السفارة

أخبار ذات صلة

ابو ردينة - ارشيف

الرئاسة الفلسطينية تثمن قرار ترامب تأجيل نقل السفارة الامريكية الى القدس

مشعل

مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب

د. حسام زملط

د. حسام زملط ل"سما": قرار ترامب بعدم نقل السفارة الأميركية للقدس له ثلاثة دلالات

القدس- ارشيف

مجلس الأمن يصوت على قرار يدعو لإلغاء قرار ترامب بحق القدس اليوم

ترامب - ارشيف

ترامب يأمر بتأجيل نقل السفارة الى القدس لـ 6 أشهر

الأمن الأردني في محيط السفارة

عطا الله: هل ستستثمر الاردن حادثة السفارة لصالح القدس كما حدث في قضية مشعل ؟

الأكثر قراءة اليوم

حماس ودحلان يتفقان على تفعيل لجنة التكافل

تزامنا مع وصول الوفد الأمني المصري.. وفد وزاري من حكومة الوفاق يصل غزة اليوم

مصطفى إبراهيم يكتب عن العمادي ووقاحة المشهد واللعب على المكشوف

وزارة الحرب الإسرائيلية تكشف خبايا زيارة السادات إلى إسرائيل

وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور بسكته قلبية

أسعار صرف العملات

صحة الرئيس والمهمات العاجلة ..!! أكرم عطا الله

الأخبار الرئيسية

رضوان: الجانب المصري يوافق على استمرار فتح معبر رفح

سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس الأمن

آفي ديختر

ديختر يكشف تفاصيل مثيرة عن فترة عمله في غزة وعن الملف الذي اغلقه مع الشيخ ياسين

بحر غزة

استشهاد صياد واصابة جنديين اسرائيليين ببحر غزة

الوفد المصري

صور: الوفد الامني المصري برئاسة اللواء سامح والقنصل المصري برام الله يصل غزة

الاتصالات الفلسطينية