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تعليق العمل في البحر بعد استشهاد الصياد ابو ريالة

الأحد 25 فبراير 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق العمل في البحر بعد استشهاد الصياد ابو ريالة



غزة / سما /

 اعلن نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش تعليق العمل في البحر لمدة يومين.

وارجع عياش القرار الى تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على الصيادين واحتجاجا على الجريمة التي ارتكبت مساء اليوم بحق ثلاثة صيادين ما ادى الى استشهاد احدهم واعتقال اثنين.

واوضح عياش انه تم التعرف على هوية الصياد الشهيد وهو اسماعيل صالح ابو ريالة 18 عاما من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فيما جرى اعتقال الصيادين الاثنين وهما محمود عادل ابو ريالة 18 عام وعاهد حسن ابو علي 26 عام فيما قام صيادون اخرون بسحب المركب واعادته الى ميناء غزة.

#ابو ريالة #شهيد #صياد

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