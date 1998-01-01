وزير النقل والمواصلات يجتمع مع الوفد المصري بغزة

غزة / سما /

اجتمع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، اليوم الأحد، مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج فور وصوله إلى غزة، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية.

ورحب طبيلة بالوفد مثمنا الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية لإتمام عملية المصالحة، كما تم استعراض الخطوات التي تم إنجازها في هذا الملف وكذلك العقبات التي يجب العمل على تذليلها، وصولا إلى المصالحة التامة والمبنية على أسس متينة.

وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، كل من جبريل التلباني، وأحمد أبو عيشة، ولبنى نزال.