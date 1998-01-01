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استشهاد صياد واصابة جنديين اسرائيليين ببحر غزة

الأحد 25 فبراير 2018 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد صياد واصابة جنديين اسرائيليين ببحر غزة



غزة / سما /

 قالت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأحد، أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل القوات البحرية الإسرائيلية على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة مع منطقة زيكيم.

وبحسب القناة، فإن قارب صيد فلسطيني تجاوز الحدود المسموح بها بالصيد، فتم إطلاق النار تجاهه ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين كانوا على متنه قبل أن يتم تحديد استشهاد أحدهم في مستشفى برزيلاي بعسقلان والذي تم نقلهم إليه لتلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أن جنديين أصيبا بجروح طفيفة في الحادثة دون أن توضح تفاصيل كيفية إصابتهم.

#بحر #غزة #استشهاد

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