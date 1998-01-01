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الخارجية الفلسطينية/ الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الامريكي

الأحد 25 فبراير 2018 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية/ الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الامريكي



رام الله /سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما أفصح عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد خلال اجتماع لوزراء الليكود، بشأن وجود مخطط استيطاني صخم لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في مستوطنة (هار برخا) جنوب مدينة نابلس، وتحويلها الى مدينة استيطانية ضخمة.
كما أدانت الوزارة في بيان لها مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اقامة حي استيطاني جديد للمستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية (نتيف هآفوت) جنوب بيت لحم.ورأت الوزارة أن بنيامين نتنياهو الذي تحيط به تحقيقات الفساد من كل جانب، يحاول استمالة الجمهور اليميني وبشكل خاص المستوطنين من خلال تسريع المخططات الاستيطانية، والاستجابة لمطالبهم بالاستيلاء على مزيد من الارض الفلسطينية وتهويدها.
وأكدت الوزارة أن هذه الهجمة الاستيطانية تستمد تغولها من الانحياز الأمريكي لسلطات الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية، وهو ما يفرض على مجلس الإمن مجددا تحمل مسؤولياته والدفاع عن ما تبقى له من مصداقية.
 

#الخارجية #استيطان #نتنياهو

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