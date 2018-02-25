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الدفاع المدني يتعامل مع 149 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الأحد 25 فبراير 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 149 حادث منها 51 حادث حريق و98 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 25/2/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب15 حالة ، ومركبات 13 حالة ومحلات تجارية بحالتين وصالة "قاعة" ومطعم وحظيرة مواشي ومحولات كهربائية بحالتين وإطارات ومخلفات وغيرها ب 17 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة التماس الكهربائي ب15 حالة ، والإهمال 8 حالات ، والحرق العمد حالتين وعبث الأطفال بحالة واحدة والتسرب الغاز حالة واحدة وأسباب مجهولة ب 24 حالة .

 وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب10 حالات ، وحالة إنقاذ محاصرين وحالة إنقاذ ممتلكات و3 حالات إنهيار ، و9 حالات إنقاذ حيوانات و9 حالات سحب مركبات و3حالات فتح طرق و4 حالات التخلص من آفات ضارة و3 حالات إزالة أشجار و15 حالة طلب مساعدة ، و5 حالات إنقاذ من مكان مغلق و3 حالات إزالة زيوت ، و11 حالة إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : 27 حالة نتيجة الأمطار والمنخفض الجوي و12 حالة بعوامل طبيعية و10 حوادث سير ما بير إصطدام وإنقلاب ودهس وإنزلاق وحالتي إنقاذ من منزل مغلق و6 حالات بمصاعد كهربائية عالقة و6 حالات إهمال و35 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 603 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1620 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 165 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 43 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 10304 متدرب .

#الدفاع المدني #حوادث

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