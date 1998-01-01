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خطوات اختيار نظارة الشمس بحسب شكل الحجاب

الأحد 25 فبراير 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطوات اختيار نظارة الشمس بحسب شكل الحجاب



موضة

إطلالة المرأة المحجبة في الصيف أو في الشتاء، تزينها النظارات الشمسية التي تطفى جاذبية على جمالك.

تُعدّ النظارات الشمسية قطعة أساسية في أناقة المرأة، ولكن هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب أن تنبته لها المحجبة لكي تنجح في ستايلها:

حدّدي أولا شكل الحجاب الذي تريدين اعتماده، لأن الحجاب يلعب دوراً أساسياً في اختيار شكل النظارات.

إذا كان حجابك عصرياً ويتبع الموضة الرائجة حالياً، من الأفضل عندها أن تبتعدي عن النظارات الضخمة، وارتدي النظارات الناعمة.

إذا كنت تفضّلين إرتداء الحجاب الكلاسيكي الذي يقوم على لفّات عدّة، في هذه الحالة يمكنك اختيار شكل النظارات التي تريدينها. لأن تلك اللفة تليق بها غالبية النظارات على اختلاف أشكالها وألوانها.

لا تضعي نظاراتك فوق الحجاب بل تحته، لكي تكون إطلالتك متكاملة.

إبتعدي عن النظارات ذات الـ "كادر" الضخم، فهي تبدو نافرة تحت حجابك. وإتجهي إجمالاً نحو الـ "كادر" الصغير الذي يزيدك أنوثة.

إذا كان قماش الحجاب من القطن، ننصحك بتنسيقه مع نظارات كبيرة الحجم.

من ناحية الألوان، يجب الإنتباه إلى لون النظارات التي تختارينها، ويجب أن تكون من نفس لون الحجاب أو تليق به. مثلاً، إذا إرتديت حجاباً زهري اللون نسقي معه نظارات من الموف والزهري والبيج. لا ترتدي النظارات السوداء فالألوان الفرحة رائجة حالياً.

من ناحية الاكسسوارات، لا تختاري النظارات ذات الاكسسوارات الضخمة، وإتبعي قاعدة أن الجمال في البساطة.

إذا كان شكل وجهك دائرياً، فإن النظارات المربعة تليق بك.

لا تشدّي الحجاب كثيراً عندما ترتدين النظارات، بل إرخيه قليلاً لكي لا يبدو وجهك متوّرماً.

#الشمس #الحجاب

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