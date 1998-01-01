جنين: الشرطة تضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة وتلقي القبض على مواطنة

جنين / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الأحد، مواد يشتبه بأنها مخدرة وألقت القبض على مواطنة في محافظة جنين .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت لفرع شرطة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، حول حيازة مواطنة لمواد يشتبه بأنها مخدرة في منزلها، وأنها تقوم بتعاطيها، تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة لمنزل المواطنة، وتم القاء القبض عليها، وبتفتيشها تم ضبط المادة وهي من نوع قنب مصنع، وحبوب يشتبه بأنها مخدرة من نوع اكستازي.

وذكر البيان، أنه تم التحرز على المادة المضبوطة وتوقيف المشتبه بها (24) ساعه تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة أصولا .