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أندرويد القادم لن يدعم الوضع الليلي

الأحد 25 فبراير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أندرويد القادم لن يدعم الوضع الليلي



وكالات / سما /

رأينا الكثير من التطبيقات أصبحت توفر خاصية الوضع الليلي مؤخراً، وهي بصراحة أريح كثيراً في الاستخدام، حتى أني أصبحت اعتمدها طوال اليوم، وظهرت تسريبات مؤخراً تفيد بأن نظام التشغيل أندرويد بتحديثه الرئيسي القادم قد يجلب الخاصية لكامل واجهات النظام، لكن هذا لن يحدث للأسف.

ما حصل مؤخراً هو سوء تفاهم أدى للخلط بين إضافة خاصية الوضع الليلي لنظام التشغيل و تسهيل تطبيق واختياره في التطبيقات على المطورين.

سيحصل أندرويد بي المقبل على طريقة سهلة يمكن من خلالها للمطورين اختبار الوضع الليلي في تطبيقاتهم مباشرة فقط عبر تحريك زر معين.

لطالما كانت هذه الميزة متاحة للمطورين، لكنها الآن أصبحت أسهل في الوصول من خلال الإعدادات، لذا من المتوقع أن نجد المزيد من التطبيقات تحصل على خاصية الوضع الليلي، لكن للأسف ليس على مستوى نظام التشغيل ككل.

بكل الأحوال، يمكنك الحصول على الوضع الليلي في أندرويد عبر النسخ المعدلة منه حيث تحتاج للحصول على صلاحيات روت وإضافة بعض التطبيقات الخارجية لتفعيله، لكن لنأمل أن نرى الخاصية متاحة في نسخ أندرويد اللاحقة ويتم تفعيلها بسهولة، وهنا بالطبع نتحدث عن أندرويد الخام وليس النسخ المعدلة من الشركات المصنعة للأجهزة.

#أندرويد #الوضع الليلي

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