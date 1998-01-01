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الحمد الله يعلن عن دعم طارئ للمخيمات ومضاعفة قيمة المساعدات لها

الأحد 25 فبراير 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يعلن عن دعم طارئ للمخيمات ومضاعفة قيمة المساعدات لها



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاحد في مكتبه برام الله، المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة الغربية، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، لبحث سبل دعم المخيمات والنهوض بالخدمات المقدمة لسكانها.

وأعلن رئيس الوزراء عن توفير مليوني دولار كمساعدة طارئة توزع على مخيمات الضفة الغربية، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المساعدات المقدمة للموازنة التشغيلية، ورفع قيمة المساعدات المقدمة للمشاريع الى 6 ملايين دولار تدرج على موازنة العام 2018، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية مع المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة الغربية، لمتابعة كافة أمورها، واحتياجاتها، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية فيها.

وشدد الحمد الله على ان المخيمات وقضية اللاجئين على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وعلى متابعة الأزمة التي تواجهها نتيجة انخفاض المساعدات المقدمة من "الأونروا"، مع كافة الجهات الدولية والدول المانحة، مجددا تأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية، ورفض مقايضتها بالمال السياسي.

#الحمدلله #دعم #مخيمات

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