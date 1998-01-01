الخليل / سما /

جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من جمعية الحاسبات الفلسطينية، حيث استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورعماد الخطيب في مكتبه وفداً من مجلس إدارة جمعية الحاسبات الفلسطينية برئاسة الدكتور نضال الجعبري وأعضاء الجمعية الدكتور رضوان طهبوب والدكتور عصام مجاهد والمهندسة منى الهنيني، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مصطفى أبو الصفا، والدكتور فيصل خمايسة رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب، ومن كلية المهن التطبيقية الأستاذة سميرة أبو غليون.

رحب الدكتور الخطيب بالوفد الضيف مُشيراً إلى دعم جامعة بوليتكنك فلسطين للجمعية ونشاطاتها وذلك من منطلق اهتمام الجامعة في دعم المؤسسات الرسمية والفاعلة في تطوير أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص وإلى الاهتمام بالطلبة الخريجين من هذا القطاع والحد من بطالتهم بما يشمل التدريب والتأهيل.

وبيّن الدكتور الجعبري أنّ هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات لتعريف مؤسسات المجتمع المختلفة بالجمعية وأهدافها وأعرب عن ثقته بجامعة بوليتكنك فلسطين كإحدى أهم المؤسسات الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والخريجين والعاملين فيه، ووضّح أنّ الجمعية تهدف لخدمة أفراد هذا القطاع ومصالحهم وتطويرهم بما يخدم مصلحة فلسطين واقتصادها.

وفي سياق مُتصل دار نقاش حول دور الجامعات وجميع المؤسسات المُختلفة بما فيها فكرة جمعية الحاسبات الفلسطينية في لعب دور أساسي في تخريج وتدريب وضمان استغلال الطاقات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين للمشاركة في رفد الاقتصاد الفلسطيني وجميع القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

وأكّد الحضور على ضرورة عمل الجميع لتهيئة الخريجين وتطوير مهاراتهم للمستويات الإقليمية والعالمية المطلوبة للدخول إلى الساحة الدولية والمشاركة الفاعلة بها.