الحمد الله يعلن عن دعم طارئ للمخيمات ومضاعفة قيمة المساعدات لها

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد في مكتبه برام الله، المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة الغربية، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، لبحث سبل دعم المخيمات والنهوض بالخدمات المقدمة لسكانها.

وأعلن رئيس الوزراء عن توفير 2 مليون دولار كمساعدة طارئة توزع على مخيمات الضفة الغربية، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة المساعدات المقدمة للموازنة التشغيلية، ورفع قيمة المساعدات المقدمة للمشاريع الى 6 مليون دولار تدرج على موازنة العام 2018، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية مع المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة الغربية، لمتابعة كافة أمورها واحتياجاتها، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية فيها.

وشدد الحمد الله على ان المخيمات وقضية اللاجئين على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وعلى متابعة الأزمة التي تواجهها نتيجة انخفاض المساعدات المقدمة من الأونروا، مع كافة الجهات الدولية والدول المانحة، مجددا تأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية، ورفض مقايضتها بالمال السياسي.