النائب نصار يستقبل وفدا ًشبابياً لدعم حملة أفقر الفقراء

غزة / سما /

التقى النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة غزة أ. جمال نصار وفداً شبابياً لمناقشة مشروع حملة أفقر فقراء غزة في منطقة غرب غزة، وضم الوفد كلاً من م. كايد جربوع رئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية وأ. صابر أبو كرش رئيس تكية مرحمة وأ. سالم ذويب وأ. عاهد اليازجي

ورحب النائب نصار بالوفد الزائر مشيداً في جهود الهيئة الشبابية وخدمتها لأبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال اعالتها للأسر المستورة وتقديم ما يخفف من وطأة الحصار الظالم على قطاع غزة.

وأكد النائب نصار أن مشروع أفقر فقراء غزة هو لإعالة الأسر المستورة وتقديم وجبات الطعام يومياً لهذه الأسر في جميع مناطق قطاع غزة، مشدداً أن الحملة أطلقت بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها أبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

ودعا النائب نصار جميع المؤسسات الخيرية وأهل الخير والعطاء بالتفاعل مع هذا المشروع وتقديم الدعم المادي. ومن جانبه رحب الوفد الزائر بفكرة المشروع مرحبين بالتعاون والتواصل بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني.