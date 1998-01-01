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قصة لن تصدقها: حقيقة شاب يبيض مثل الدجاج!

الأحد 25 فبراير 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصة لن تصدقها: حقيقة شاب يبيض مثل الدجاج!



غرائب و عجائب

 يقول الصبي أكمل (14 عاماً) من ولاية غوا الإندونيسية إنه يعاني من حالة صحية غير عادية تجعله يضع البيض بين الحين والآخر.

وهذه الحالة التي بدأ أكمل يعاني منها في عام 2016، تأتي على شكل نوبات من الألم، مما اضطر الصبي للذهاب إلى المستشفى عدة مرات. وقد وضع الصبي مؤخراً بيضتين دفعة واحدة على مرأى من الأطباء الذين وصفوا حالته بأنها معجزة.

وقال والد الصبي معلقاً على حالة ابنه: “لقد وضع ابني 18 بيضة خلال عامين، وفي المرة الأخيرة وضع بيضتين دفعة واحدة”.

ويقول الأطباء إنه من المستحيل أن يتشكل البيض داخل جسم الإنسان، وشكك متحدث باسم المستشفى في ما يحدث وقال إن الصبي ربما يقوم بإدخال البيض عمداً إلى جسمه.

من جهته نفى والد الصبي ادعاءات الأطباء، وأكد أن البيض يتشكل في جوف الصبي بشكل طبيعي. وقد قام الأطباء بالحجر الصحي على المراهق، لدراسة حالته في مستشفى الشيخ يوسف في ولاية غوا، وفق ما ورد في صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

#شاب #البيض

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