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اعتذار من كنتاكي لعشاقه في بريطانيا

الأحد 25 فبراير 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتذار من كنتاكي لعشاقه في بريطانيا



منوعات

قدمت سلسة مطاعم "كنتاكي" اعتذارا للجمهور في صحيفة "مترو" البريطانية، وذلك بسبب أزمة إغلاق أغلب فروعه في المملكة المتحدة.

وكانت سلسلة المطاعم الشهيرة قد أعلنت منذ أكثر من أسبوع أن هناك مشكلة في آلية توريد الفراخ الطازجة إلى الأفرع، لذلك تقرر إغلاق بعضها.

ونشرت شركة "كنتاكي" إعلانا احتل الصفحة الأخيرة من صحيفة "مترو" بالكامل، وظهر به علبة الدجاج المقلي التي تحمل الشعار الشهير وهي فارغة، ولكن أعيد ترتيب أحرفه من "KFC" إلى "FCK".

وكتبت أسفلها "اعتذارات كثيرة لعملائنا، وخاصة أولئك الذين سافروا عبر طرق بعيدة ليجدوا أننا أغلقنا فروعنا".

​وتابعت "والكثير من الشكر لأعضاء فريق كنتاكي وشركائنا الذين يعملون بلا كلل لتحسين الوضع".

"لقد كان أسبوعا من الجحيم، ولكن نحن نحرز تقدما، وكل يوم يتم تسليم المزيد والمزيد من الدجاج الطازج إلى مطاعمنا. شكرا لكم لتحمل أزمتنا"، لافتة إلى أن المشكلة يمكن أن تستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

وكانت الأزمة قد أثارت غضب محبي الدجاج المقلي في بريطانيا، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#KFCCrisis" للتعبير عن غضبهم من عدم توافر وجباتهم المفضلة.

كما اضطر بعضهم للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن نفاد وجبات "كنتاكي" وإغلاق الفروع.

#اعتذار #بريطانيا #كنتاكي

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