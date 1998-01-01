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عروس مصرية تقتل زوجها بسم الفئران

الأحد 25 فبراير 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عروس مصرية تقتل زوجها بسم الفئران



غرائب و عجائب

هزت جريمة قتل الشارع المصري، فقد أقدمت عروس مصرية على قتل زوجها بعد 5 أيام فقط من حفل الزفاف.ووضعت العروس لعريسها سم الفئران في كوب عصير، ليصاب بحالة إعياء شديدة انتقل على إثرها للمستشفى، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إليه.وبحسب ما نشرت صحيفة البيان الإماراتية، فان العروس تجردت من مشاعر الإنسانية بمحافظة البحيرة، ووضعت لعريسها سم الفئران بعد زوجهما بـ 5 أيام.

فقد شهدت عزبة قابيل البحرية بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة المصرية، جريمة بشعة نفذتها العروس بعد زواجها بـ 5 أيام، حين أقدمت على وضع سم فئران بكوب عصير، بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شخص آخر قبل زواجهما، وفقا لموقع صدى البلد.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى الدلنجات بوصول "الشحات 28 سنة" والمقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاي البارود مصاباً بتسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفي عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

واتهم والد العريس زوجة نجله "أميرة 20 سنة"، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الهجين بمركز الدلنجات بقتل نجله؛ لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر وبعرض الجثة على الطب الشرعي أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله في العصير.وتم ضبط المتهمة أميرة وحبيبها السابق المقيم بنجع كريم وجاري العرض على النيابة العامة.

#عروس #الزوج #السم

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