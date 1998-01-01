هل محمد الشماط قتل بفعل قذيفة هاون؟

عالم الفن

إنتشرت أخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الممثل السوري ​محمد الشماط​ الشهير بشخصية "أبو مرزوق" في مسلسل "باب الحارة" إثر إصابته بقذيفة هاون بمنطقة ركن الدين بدمشق. موقع "الفن" سارع إلى الاتصال بالفنان القدير الذي أكد لنا أنه بخير ولم يصبه أي أذى وأن الصاروخ سقط بجانب مكانه سكنه ولكنه بعيد نوعاً ما عن البناء الذي يقطنه.

ويشار إلى أن القذائف على دمشق حصدت منذ يومين روحا مسؤولة في دار الأوبرا وموظف في قناة الإخبارية السورية، وضربت منزل مدير مديرية المسارح والموسيقا ومنزل أحد مخرجي الفضائية السورية.

يذكر ان "أبو مرزوق" إنسحب من آخر جزء قدم من باب الحارة ولن يطلّ في الجزء الجديد.

والجدير ذكره أن الشائعات كانت قد طالت في الأمس أيضاً الممثل عبد المنعم عمايري الذي قيل إنه توفي أمس إثر إصابته بقذيفة هاون لكنه نفى ذلك عبر صفحته الخاصة.