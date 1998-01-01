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أربيلوا يمازح لوكاس فاسكيز والأخير يرد

الأحد 25 فبراير 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أربيلوا يمازح لوكاس فاسكيز والأخير يرد



وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصارًا كبيرًا على ضيفه ألافيس برباعية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وظهر لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد بمستوى مميز، جعل الجميع يشيد بإمكانياته الكبيرة عقب انتهاء اللقاء، حيث نجح في صناعة الهدف الثالث للمرينجي، وكان قريبًا من التسجيل.

وعقب انتهاء اللقاء تحدث معه ألفارو أربيلوا ظهير أيمن ريال مدريد السابق الذي أعلن اعتزاله، ويعمل حاليًا كمحلل في قناة الفريق الرسمية.

ومزح ألفارو أربيلوا مع زميله السابق لوكاس فاسكيز في الحوار الذي أجرى بقناة ريال مدريد الرسمية قائلاً “هل أنت مايكل لاودروب أم ماذا؟”.

ليرد عليه لوكاس فاسكيز سريعًا قائلاً “إنه أمر لا يصدق أن تصبح الآن مذيعًا للمباريات على الهواء مباشرةً بشاشة التليفزيون”.

 

وعاد أربيلوا للإشادة بأداء فاسكيز قائلاً “أرى أنك تقوم بأداء رائع مع الفريق، ومستواك الفني في تطور، رقم 17 أصبح في أيدي أمينة”.

وتابع “لم يسبق وأن صنع رقم 17 في ريال مدريد هذا العدد من الأهداف” في إشارة أن فاسكيز نجح هذا الموسم في صناعة 12 هدف مع المرينجي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتواجد في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

#أربيلوا #فاسكيز

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