ميسي يحقق إنجازين جديدين في الليغا

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، تاريخ الدوري الإسباني بإنجازين جديدين، بعدما صنع هدف فريقه الأول أمام جيرونا، وسجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول.

وصنع ميسي هدفا وسجل ثنائية خلال فوز فريقه على جيرونا (6-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وأكد الحساب الرسمي للدوري الإسباني "لا ليغا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "البرغوث" أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافا في "الليغا" برصيد 148 تمريرة حاسمة.

وعاد ميسي للتسجيل في ملعب "كامب نو" بعد غياب شهر تقريبا، إذ وصل للشباك آخر مرة في مرمى ألافيس يوم 28 يناير الماضي.

من جانبها, ذكرت شبكة "أوبتا للإحصاءات, أن ميسي أصبح يملك أهدافا في مرمى 36 فريقا مختلفا بالدوري الإسباني، أي أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، ليتفوق على راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد, وأرتيز أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو الحالي اللذين سجلا في 35 فريقا.