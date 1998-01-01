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وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور بسكته قلبية

الأحد 25 فبراير 2018 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور بسكته قلبية



نيودلهي/وكالات/

ذكرت وسائل إعلام هندية صباح اليوم الأحد أن نجمة بوليوود الاسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاما إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "انديان اكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت السبت في مدينة دبي الاماراتية خلال حضورها حفل زفاف.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "انجليش فينجليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

ونعى عمدة لندن، صادق خان، الذى قال إنه اجتمع مؤخرا مع سريديفى في الهند، الممثلة على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفها بانه "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير"

#كلمات دالة: الهند ، الممثلة سريديفي كابور ، وفاة الممثلة سريديفي كابور ، سكتة قلبية ، بوليوود

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