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روسيا تدعو لمحادثات مع أميركا بشأن كوريا الشمالية

الأحد 25 فبراير 2018 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تدعو لمحادثات مع أميركا بشأن كوريا الشمالية



وكالات / سما /

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، دعا أمس السبت، لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن كوريا الشمالية.

وجاءت التصريحات بعد قرار الولايات المتحدة فرض أكبر مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية بهدف الضغط عليها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت الوكالة عن مورجولوف قوله: "أنا متأكد من أن التطور السريع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي يحتاج لحوار روسي أميركي فعال بهذا الشأن".

وأكد أن موسكو أرسلت دعوة لإجراء محادثات إلى جوزيف يون المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية.

كما جدد الدبلوماسي الروسي دعوته لإجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

#روسيا

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