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التصويت بمجلس الأمن على وقف إطلاق النار بسوريا لـ30 يوما

السبت 24 فبراير 2018 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
التصويت بمجلس الأمن على وقف إطلاق النار بسوريا لـ30 يوما



سما / وكالات /

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تأييد مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، بعد مشاورات وتأجيل العديد من المرات للتصويت عليه.

وبحسب القرار، فإنه يجب وقف إطلاق النار في جميع مناطق سوريا 30 يوما على الأقل، والسماح للأمم المتحدة لعمليات الإجلاء الطبي للمدنيين دون أي إعاقة من أي طرف.

بالإضافة إلى مطالبة جميع أطراف الأزمة السورية بالسماح للمرور الآمن للعاملين بالمجال الإنساني والطبي، وبرفع الحصار على كل المناطق المحاصرة من ضمنها الغوطة الشرقية.

وفي كلمة ألقاها بعد عملية التصويت، قال المندوب للكويت لدى الأمم المتحدة، منصور عياد العتيبي، إن الأهم الآن هو تنفيذ القرار بما يحفظ حياة المدنيين في سوريا.

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي: "على النظام السوري وحلفائه وقف الهجمات على الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات".


وقالت إن "التصويت على مشروع القرار جاء متأخرا بسبب روسيا وكان يمكن أن ننقذ مئات الأرواح".


وزادت من انتقادها لروسيا بالقول: "إن موسكو عرقلت التصويت بشكل متكرر على مشروع القرار بشأن سوريا قبل النجاح بالتصويت عليه".

وكان اجتماع مجلس الأمن الدولي، بدأ مساء السبت، للتصويت على وقف لإطلاق النار في سوريا، بعد تأجيله لمرات عدة. 

ويعقد مجلس الأمن جلسته الخاصة هذه للتصويت على مشروع القرار المقدم من السويد والكويت، بعد تأجيلها "من أجل المشاورات".

وكان التصويت واجه صعوبات عدة مع مطالب روسيا بضمانات عدة ومحاولتها عرقلة مشروع القرار.

وعقد الاجتماع بعد تأخر لمدة ساعتين تقريبا عن الموعد المقرر عند الساعة (17:00 بتوقيت غرينتش)، ولم يُعرف ما سيكون عليه موقف روسيا، وما إذا كانت ستلجأ إلى حق النقض أو الامتناع أو تقرر التصويت على مشروع القرار.

وكانت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هايلي قالت إن جلسة اليوم في مجلس الأمن ستكشف إن كانت موسكو لديها "ضمير".
 

#مجلس الأمن #إطلاق النار #سوريا

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