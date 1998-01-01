نتنياهو يدعو ترامب لحضور افتتاح السفارة الامريكية في القدس

القدس المحتلة / سما /

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتحديد وزارة الخارجية الاميركية موعد نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس في ايار / مايو المقبل وهو اليوم الذي يصادف "ذكرى النكبة" وبالنسبة لاسرائيل "يوم الاستقلال " .

كما وجه نتنياهو خلال تعقيبه مساء اليوم على الخطوة الامريكية الرئيس الامريكي دونالد ترامب لزيارة إسرائيل في مايو، لحضور حفل الافتتاح.

وقال نتنياهو "هذه هي لحظة عظيمة بالنسبة لدولة إسرائيل. قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في يوم الاستقلال القادم يجعل هذه الاحتفالات حتى أكثر سعادةً".