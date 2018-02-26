نقابة موظفي غزة تعلن الإضراب الشامل الاثنين المقبل

غزة / سما /

أعلنت نقابة موظفي غزة، عن الإضراب الشامل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس، يوم الاثنين المقبل؛ وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"تجاهل وتنكر" حكومة الوفاق الوطني لحقوق الموظفين.

وقالت النقابة في بيانٍ لها "إنه ومع استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمدلله لحقوق الموظفين، وعدم صرف رواتبهم ومع مرور قرابة خمسة شهور على إتفاق المصالحة، ولا حل لملف الموظفين، ومع إزدياد معاناه الموظفين، ونتيجة لإستمرار فرض العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة، فإن نقابة الموظفين في القطاع العام تعلن الإضراب الشامل في الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما فيها المدارس وذلك يوم الإثنين الموافق 26-2-2018".

وأكدت أنه سيتم إغلاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم؛ تعبيرا عن إحتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام في غزة.