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بولندا تجمد تطبيق قانون بشأن المحرقة أثار غضب إسرائيل

السبت 24 فبراير 2018 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تجمد تطبيق قانون بشأن المحرقة أثار غضب إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

في أعقاب الضغوطات التي مارستها إسرائيل، أعلن وزير العدل البولندى زبيجنيو زيوبرو أن القانون الذي أطلق عليه "قانون المحرقة" وينص على تجريم كل من يشير الى صلة بولندا بالجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها في الحرب العالمية الثانية، وأثار غضبا شعبيا ورسميا واسعا في إسرائيل.

وقال وزير العدل، "هذا القانون لن ينفذ في" هذه المرحلة. وفى الأيام الأخيرة، تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة البولندية وإسرائيل، فيما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى وزارة الخارجية بالعمل على تمرير تحفظات بلاده بهدف التوصل إلى تفاهمات حتى قبل تنفيذ تطبيق القانون.

وفى الوقت نفسه سيصل وفد رسمي من الحكومة البولندية الى اسرائيل في الأيام القادمة بهدف التوصل الى حل وصيغة يتفق عليها الجانبان. ويقول المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم إن "هذا إنجاز كبير ويأتي بعد حوار لا يزال مستمرا".

#بولندا #المحرقة #إسرائيل

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