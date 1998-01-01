اختتام دورة خاصة بالتحكيم والنزاعات والعقود الهندسية

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اختتمت المجموعة الفلسطينية لاعداد المشاريع التعليمية و وحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية الدورة المهنية الخاصة بالعقود الهندسية ونزاعات التامينات والتحكيم حيث تم مناقشة ابحاث تخرج مهنية متنوعة تقدم خلالها محاضرون ومحامين ومهندسين لاتمام متطلبات التخرج حيث تم تقديم شهادات دولية معتمدة من المجلس الدولي للتحكيم والقانون والملكية الفكرية GCLAIP والمجلس الامريكي للدراسات المهنية وشهادة من موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي وشهادة مهنية حول البحث المهني المقدم لغايات التخرج اضافة إلى شهادة حضور ومشاركة من وحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية مصدقة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

رحب المستشار المحكم محمد زهران حسونة ممثل المجموعة والمفوض العام لموسوعة التكامل الاقتصادي العربي والافريقي ومدرب الدورة كلمة ترحيبية اكد فيها تكامل الادوار المنوطة مهنيا واكاديميا وحرص المجموعة على نشر ثقافة التحكيم بصورته الصحيحة وعلى تنوع البحوث المهنية بما تخدم الحياة العملية للمشاركين ، من جهته رحب الدكتور راني شهوان مدير وحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية بالحضور و ممثلي الهيئات المختصة مشيرا على حرص الجامعة في رفد السوق الفلسطيني بالاحتياجات والخبرات المهنية والاكاديمية معربا عن سعادته في عقد دورات متخصصة وفتح باب التسجيل لدورات متخصصة أخرى في مجال العقود والنزاعات الهندسية اضافة إلى الابنية المستدامة والتدقيق الداخلي واعداد مدربين محترفين في العديد من المجالات لما لها من اهمية كونها تشكل دعامة اساسية هامة في مجال حل النزاعات والخلافات المهنية المتخصصة كوسيلة مساندة لدور القضاء والوساطة القضائية خاصة مع كبر حجم القضايا الضخم وخصوصيتها مستعرضا رسائل الماجستير والابحاث المهنية ودورها في تسليط الضوء على مواطن النقاش والخلاف.

تلاها كلمة للمهندس غسان الظاهر ممثل شركة مدانات الاردنية عن القطاع الخاص استعرض فيها عقود الفيديك والنزاعات الهندسية واهميتها في حل الخلافات الهندسية مبينا دور التحكيم في حل الخلافات الهندسية وتاريخ الخلاتفات واللجوء سابقا لغرف تحكيم دولية واجنبية وحجم المطالبات الناتجة عن النزاعات اضافة إلى الجوانب الضريبية وقرارات المالكين والممولين وتاخرها.

في حين اكد المهندس يوسف عصيدة من الحكم المحلي اهمية دعم قطاع التحكيم و وجود لجان خاصة مبينا اهميتها واهمية وجود دورات مهنية متخصصة معربا عن سعادته في التعاون المستقبلي لدعم هكذا دورات وابحاث خاصة انها تاتي في مراحل هامة من مراحل البناء الوطني.

حيث ناقشت الدورة المهنية المتخصصة خمسة عشر ورقة عمل تمحورت في عقود الفيديك، الملكية الفكرية ، عقود تامين المنشآت الصناعية، التحكيم المالي، النزاعات العمالية والخلافات التجارية،اضافة إلى إجراءات التحكيم وسبل الطعن ومواطن الخلل فيها. اضافة إلى المشاكل المحيطة بالمشاريع الصغيرة والشيكات و مشاريع الدولة.

وحضر النقاش السيد واصف معلا مدير عام موسوعة التكامل الاقتصادي العربي والدكتورة ريم صوافطة المحاضرة في جامعة النجاح الوطنية.