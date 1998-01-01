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اتحاد جباليا يهبط للدرجة الثالثة

السبت 24 فبراير 2018 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد جباليا يهبط للدرجة الثالثة



غزة / سما /

هبط اتحاد جباليا لدوري الدرجة الثالثة, رغم فوزه الكبير على نماء (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر والأخير من دوري الثانية فرع "غزة والشمال".

ولم يشفع فوز اتحاد جباليا لإنقاذه من الهبوط, بعدما خطف السلام انتصارا غاليا من خدمات جباليا (1-0).

وأصبح رصيد اتحاد جباليا 8 نقاط في المركز السابع والأخير, بفارق نقطتين خلف السلام, وبقي رصيد نماء 12 نقطة في المركز الرابع, وخدمات جباليا 24 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباريات أخرى, تفوق أهلي النصيرات على الاستقلال (3-2), وبنفس النتيجة تخطى العودة نظيره جماعي رفح.

#اتحاد جباليا #الدرجة الثالثة

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