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فيديو.. ليفربول يسحق وست هام ويخطف الوصافة من اليونايتد

السبت 24 فبراير 2018 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يسحق وست هام ويخطف الوصافة من اليونايتد



وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً عريضاً على نظيره وست هام في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة رقم 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4- 1.

افتتح إيمري تشان التسجيل للريدز برأسية مميزة بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ليفربول على حساب وست هام بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عزز محمد صلاح تقدم الريدز بعد انفراده بحارس وست هام أدريان ليضعها على يساره في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، ثم سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وقلص ميكيل أنطونيو النتيجة بعد تسجيل هدف لصالح وست ها م قبل أن ينهي ساديو ماني أمال المطارق في العودة بهدف رابع في الدقيقة 77.

هذا الفوز يرفع رصيد ليفربول لـ57 نقطة ليضع الريدز في المركز الثاني بدلاً من مانشستر يونايتد الذي يواجعه تشيلسي ويأمل ليفربول في  تعثره لينهي هذه الجولة وصيفاً بينما يتجمد رصيد وست هام عند 30 نقطة في المركز الـ14.

وفي نفس الجولة تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لكل منهما، فاز برايتون على حساب سوانزي بنتيجة 4-1، هادرسفيلد تاون على حساب وست بروميتش بنتيجة 2-1 و أخيراً تعادل بيرنلي مع ساوثامبتون بهدف لكل منهما.

#ليفربول #وست هام

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