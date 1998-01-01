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"فتح" لـ"السفير القطري العمادي": الرئيس يعرف مسؤولياته وليس بحاجة لمن يذكره بذلك

السبت 24 فبراير 2018 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" لـ"السفير القطري العمادي": الرئيس يعرف مسؤولياته وليس بحاجة لمن يذكره بذلك



غزة / سما

قال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يعرف مسؤولياته كرئيس وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك".

جاء ذلك رداً على تصريحات السفير القطري محمد العمادي، الذي قال "هناك لوم على الرئيس محمود عباس لأنه هو رئيس الفلسطينيين بالكامل وقلت له أنت أبو الجميع وأعطي الشعب في غزة. لا تعطي حماس لكن أعطي الشعب".
وأضاف العمادي "لو أن الرئيس عباس يعطي غزة ليحصل على شعبية كبيرة.. ومفروض أن يكسب الناس بدل أن يعادي الناس (..) هناك لوم على السلطة الفلسطينية وعلى مصر وإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة".
وأضاف أبو سيف في تصريحات صحفية، "مع تقديرنا لدور قطر في دعم شعبنا الفلسطيني، إلا أن الرئيس عباس يولي اهتماماً خاصا في قطاع غزة وهو يعرف مسؤولياته كرئيس وهو ليس بحاجة لمن يذكره بذلك".
وأكد أبو سيف، أن الرئيس عباس "لم ينقطع عن تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في قطاع غزة منذ انقلاب حماس في حزيران 2007 وحتى الآن".
وشدد "الأساس يجب لوم حركة حماس على خطفها قطاع غزة طوال السنوات الماضية وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة برعاية مصرية والتي تشمل تمكين الحكومة في القطاع".
وأضاف المتحدث باسم فتح "نقدر دور قطر ونعرف أن قطر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني وهذا جزء من واجباتها القومية تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، ودور قطر موضوع تقدير من الرئيس عباس وهو دائما يقدر ذلك ولكن المطلوب هو الضغط على حماس من أجل تنفيذ المصالحة والاتفاقيات، ونحن نعلم أن لقطر دلال على حماس ويمكنها أن تضغط عليها لتطبيق الاتفاقيات".

#حركة فتح #قطر #الرئيس عباس

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