المجاهدين: الخطوة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس في ذكرى النكبة تبجحاً أمريكياً

غزة / سما /

قال الدكتور سالم عطالله عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية أن القرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس في ذكرى النكبة يعتبر استخفافاً متجدداً بمعتقدات ملايين المسلمين.

وأكد د. سالم أن هذا الانتهاك لحقوق المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة يعبر عن مدى الهوان والخذلان الخاصل بالأمة.

ودعا عطالله الأمة العربية والاسلامية لاثبات انتمائها لهويتها ودينها عبر اسقاط المؤامرات التي تستهدف أرضهم فلسطين.

وشدد عضو مكتب الأمانة العامة للحركة أن شعبنا لا يعترف بمثل هذه القرارات الجائرة بحق مقدساتنا، وإن المقاومة ستبقى الصخرة التي تتكسر عليها كل المخططات والمؤامرات الاستكبارية في المنطقة.

وختم حديثه مؤكداً أن المقاومة اليوم بحاجة لكل الدعم من أطياف الأمة لأنها القادرة على حماية مقدسات الأمة وايقاف التغول الأمريكي والصهيوني على مقدرات الأمة فهي رأس الحربة في هذه المعركة.