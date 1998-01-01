جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجاهدين: الخطوة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس في ذكرى النكبة تبجحاً أمريكياً

السبت 24 فبراير 2018 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال الدكتور  سالم عطالله عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية أن القرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس في ذكرى النكبة يعتبر استخفافاً متجدداً بمعتقدات ملايين المسلمين.

وأكد د. سالم أن هذا الانتهاك لحقوق المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة يعبر عن مدى الهوان والخذلان الخاصل بالأمة.

ودعا عطالله الأمة العربية والاسلامية لاثبات انتمائها لهويتها ودينها عبر اسقاط المؤامرات التي تستهدف أرضهم فلسطين.

وشدد عضو مكتب الأمانة العامة للحركة أن شعبنا لا يعترف بمثل هذه القرارات الجائرة بحق مقدساتنا، وإن المقاومة ستبقى الصخرة التي تتكسر عليها كل المخططات والمؤامرات الاستكبارية في المنطقة.

وختم حديثه مؤكداً أن المقاومة اليوم بحاجة لكل الدعم من أطياف الأمة لأنها القادرة على حماية مقدسات الأمة وايقاف التغول الأمريكي والصهيوني على مقدرات الأمة فهي رأس الحربة في هذه المعركة.

#حركة المجاهدين

أخبار ذات صلة

السفارة الامريكية- ارشيف

حقيقة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

مفتي القدس في مسجد التشريفات اليوم

مفتي فلسطين يحذر من التداعيات الخطيرة لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد وحماس : القرار الأمريكي بنقل السفارة هو إمعان في العدوان على شعبنا والعرب والمسلمين

القدس المحتلة

نقل السفارة الأمريكية للقدس مقابل ممثلية فلسطينية.. كيف؟

الرئيس في ذكرى النكبة: شعبنا أفشل محاولات الطمس وعلى بريطانيا الاعتذار

ترامب عباس نتنياهو

ترامب يؤجل إعلانا بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس ولكنه قد يعلنها عاصمة لاسرائيل الاربعاء

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. اعترافات داعشي : قتلت 900 واغتصبت أكثر من 200

إسرائيل تبتز وتهدد الاردن : "مستقبل النظام الأردني معلق بيدنا

متبرع بتكاليف نقل السفارة الأمريكية للقدس يلقب بـ "ملك القمار"

الاندبندنت تكشف خفايا معركة الغوطة الشرقية!!

داعية سعودي ينفي فتوى منسوبة له حول “إرضاع الكبير”

ترامب: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر الصراعات تعقيدا في العالم

ما أسباب اهتمام العالم العربي بمسلسل "أرطغرل"؟

الأخبار الرئيسية

فتح -ارشيفية

"فتح" لـ"السفير القطري العمادي": الرئيس يعرف مسؤولياته وليس بحاجة لمن يذكره بذلك

العمادي

العمادي: دول تريد لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة و يلوم الرئيس عباس

المصالحة

وفد أمني مصري إلى غزة غدا الاحد لمتابعة اتفاق المصالحة

وفد حماس في القاهرة

مصدر معقبًا على شائعات الاقامة الجبرية: وفد حماس يلقى كل ترحيب في القاهرة

حماس- ارشيف

ضابط إسرائيلي: حماس تتجه لتصعيد تدريجي بطيء على الحدود

الاتصالات الفلسطينية