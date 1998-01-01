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العمادي: دول تريد لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة و يلوم الرئيس عباس

السبت 24 فبراير 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: دول تريد لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة و يلوم الرئيس عباس



غزة / سما /

قال السفير القطري محمد العمادي اليوم السبت، "لقد قلنا للإسرائيليين إن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل وأنتم السجانون ولديكم الحل".

وأضاف العمادي في لقاء مع الصحافيين بغزة، "توجد لدينا معلومات وليس توقعات بأن حماس وإسرائيل غير معنيين بالحرب؛ وأوفت قطر بالمشاريع التي تعهدت بها"، موضحاً "مهمتنا إنسانية وليست سياسية.

وقال :" هناك لوم على الرئيس محمود عباس لأنه هو رئيس الفلسطينيين بالكامل وقلت له أنت أبو الجميع وأعطي الشعب في غزة، لا تعطي حماس لكن أعطي الشعب".

وأكد أن عدة جهات ومنها دول الحصار تحارب قطر لأنها تساعد في صمود غزة وهم يريدون لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة، مضيفاً "نحن سنواصل مساعداتنا لغزة".

وحول مشروع مد الكهرباء بالغاز، أكد السفير القطري، أنّ مد محطة الكهرباء بالغاز قد يستغرق حتى عام 2021، وهناك خطط من تجل تنفيذ خط 160.

ونوّه إلى، أن غزة على شفا الكارثة والانهيار التام ولا يوجد حكومة ويجب إيجاد حل لغزة، وسنساعد بلديات غزة في الوقود منعا لحدوث كوارث وانتشار الأوبئة جراء نقص الخدمات.

وحول الكارثة الصحية في مستشفيات القطاع، شدد على أنّ التدخل القطري جاء في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المرضى في قطاع غزة.

#العمادي #غزة #الرئيس عباس

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