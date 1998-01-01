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انقرة: نقل السفارة الامريكية للقدس يقضي على فرصة السلام

السبت 24 فبراير 2018 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقرة: نقل السفارة الامريكية للقدس يقضي على فرصة السلام



القدس المحتلة / سما /

اعتبرت تركيا أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس "مقلق للغاية" متهمة واشنطن بـ"القضاء" على آمال السلام.

وقالت وزارة الخارجية التركية "تعليقا على هذا القرار المقلق للغاية الذي اتخذته الولايات المتحدة، ستواصل تركيا، مع اكثرية المجموعة الدولية، الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

واضافت الوزارة في بيان ان هذا القرار "يظهر إصرار (الادارة الاميركية) على القضاء على الظروف المؤاتية للسلام، من خلال الاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالقدس".

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل، ستنقل من تل ابيب الى القدس في ايار/مايو، في الذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية.

ووصفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة القرار الاميركي بأنه "استفزازي".

وحصل الاعلان الذي تم الجمعة بعد القرار الذي اتخذه في كانون الاول/ديسمبر الماضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب ب "الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل"، مخالفا بذلك اسلافه ومثيرا الانتقادات في كل انحاء العالم.

وبعد هذا الاعلان، تصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحرك الدول الاسلامية احتجاجا على القرار ونظم قمة في اسطنبول اعلنت خلالها منظمة التعاون الاسلامي القدس الشرقية "عاصمة للدولة الفلسطينية".

واتهمت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة السبت بأنها "لم تسمع صوت ضمير المجموعة الدولية، او تجاهلته، وهذا اخطر".

ويأتي هذا الانتقاد الذي وجهته انقرة فيما توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في الاشهر الاخيرة على خلفية خلافات حول سوريا خصوصا.

كذلك تقيم انقرة علاقات حساسة مع اسرائيل التي ابرمت في 2016 اتفاقا لتطبيع العلاقات معها بعد سنوات من الفتور، لكنها لا تتوانى عن توجيه انتقادات للسياسة الاسرائيلية.

#انقرة #السفارة الامريكية #القدس

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