رأفت: امريكا أعطت إسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها

رام الله /سما/

ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت الإعلان الأمريكي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس بتاريخ 14 أيار من العام الحالي، معتبرا ذلك اعلان حرب صريح على القضية الفلسطينية ونكبة أخرى تلم بالشعب الفلسطيني.

وأكد في بيان له اليوم السبت ، ان المساس بالقدس الشرقية مخالفا لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية، وتحديا سافرا من الإدارة الأمريكية للمجتمع الدولي الذي رفض في كانون اول الماضي قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية ساحقة.

كما أشار رأفت أن ما تقدم عليه الولايات المتحدة الامريكية هو عمل احادي يعطي إسرائيل الغطاء اللازم لمواصلة جرائمها ويجر المنطقة الى المجهول، مؤكدا انه لا سلام ولا اتفاقيات ولا مفاوضات بدون القدس.

وفي نهاية بيانه طالب رأفت الدول العربية والإسلامية لأخذ مواقف أكثر جدية اتجاه مهبط الديانات الثلاث والعاصمة العربية التي تنتهك منذ عقود وتطبيق قرارات القمم العربية عمان 1980، وقمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000 التي دعت الدول العربية الى قطع جميع علاقاتها مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.